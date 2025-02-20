«Зеленский должен сглатывать»: Мирошник раскрыл причину отказа Келлога от пресс-конференции в Киеве

США больше не планируют поддерживать Киев, что подтверждается решением спецпосланника президента США Кита Келлога не проводить пресс-конференцию после встречи с Владимиром Зеленским, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он добавил, что Келлог, вероятно, не желал слушать украинского лидера.