«Зеленский должен сглатывать»: Мирошник раскрыл причину отказа Келлога от пресс-конференции в Киеве
Мирошник: Отказ Келлога от брифинга с Зеленским раскрывает отношение США к Киеву
Владимир Зеленский и Кит Келлог. Обложка © ТАСС / АР / Evgeniy Maloletka
США больше не планируют поддерживать Киев, что подтверждается решением спецпосланника президента США Кита Келлога не проводить пресс-конференцию после встречи с Владимиром Зеленским, отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Он добавил, что Келлог, вероятно, не желал слушать украинского лидера.
«Для Зеленского, который полностью держится на пиаре и для которого неважна сама встреча, главное — провести после неё брифинг и сделать ряд каких-то пафосных заявлений. Он явно привёз ему какой-то набор запросов, предложений или требований, которые Зеленский просто должен сглатывать», — заметил дипломат в эфире телеканала «Соловьев Live».
Напомним, сегодня Владимир Зеленский встретился с Келлогом. Госслужащий прилетел в Киев с официальным визитом, он отмечал, что готов выслушать просьбы экс-комика о необходимости предоставления гарантий безопасности для Киева. Однако пресс-конференция после закрытой встречи не состоялась по желанию американской стороны.