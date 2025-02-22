Трамп ждёт от Украины 400-500 миллиардов долларов компенсации
Трамп: Украина должна обеспечить США возвращение 400-500 миллиардов долларов
Украина должна вернуть Вашингтону 400-500 миллиардов долларов и данная сделка должна быть реализована в ближайшее время. Никаких деталей соглашения республиканец не уточнил. Лидер Америки лишь заявил, что страна «очень близка» к этому.
«Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка. <...> Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400-500 миллиардов», — сказал Трамп во время разговора с журналистами в Белом Доме.
Американский президент подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса. Штаты растрачивают свою казну на страну, которая находится очень далеко, но назад деньги не приходят, возмущается он.
«Я должен был убедиться, что Россия хочет сделки. Думаю, у нас получится», — сказал Трамп.
Напомним, что президент США потребовал от Украины компенсировать все вложенные в неё средства редкоземельными металлами. Изначально Владимир Зеленский согласился, но затем неожиданно отказался подписывать необходимые документы. В результате глава Белого дома заявил, что Киев сорвал предложенную сделку. Позже американский госсекретарь Марко Рубио отметил, что Зеленский обманул на Мюнхенской конференции по безопасности относительно своего отказа от сделки с США по редкоземельным минералам. По его словам, лидер киевского режима просто хочет вынести этот вопрос на обсуждение в парламенте.
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