Трамп ждёт от Украины 400-500 миллиардов долларов компенсации

Украина должна вернуть Вашингтону 400-500 миллиардов долларов и данная сделка должна быть реализована в ближайшее время. Никаких деталей соглашения республиканец не уточнил. Лидер Америки лишь заявил, что страна «очень близка» к этому.

«Думаю, они хотят этого. Им это нравится. Это большая сделка. <...> Мы подпишем соглашения, надеюсь, в короткий срок, которым будет обеспечено возвращение нам 400-500 миллиардов», — сказал Трамп во время разговора с журналистами в Белом Доме.

Американский президент подчеркнул, что рассчитывает на урегулирование украинского кризиса. Штаты растрачивают свою казну на страну, которая находится очень далеко, но назад деньги не приходят, возмущается он.