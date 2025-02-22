Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 01:08

Сийярто рекомендовал Зеленскому скромнее вести себя с Трампом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порекомендовал Владимиру Зеленскому проявлять больше сдержанности в общении с президентом США Дональдом Трампом, указав на то, что именно благодаря американскому лидеру по-прежнему существует Украина.

«Я считаю, что если кто-то возглавляет страну, которая нуждается в международной поддержке как в военном, так и в финансовом ключе, его поведение должно быть соответствующим. Нужно быть скромным и проявлять уважение к тем, кто предоставляет такую помощь, благодаря которой он остаётся на своем посту и его страна всё ещё на карте», — отметил Сийярто на пресс-конференции.

Вице-президент США напомнил Зеленскому, почему он ещё жив
Вице-президент США напомнил Зеленскому, почему он ещё жив

Он также добавил, что манера поведения Зеленского и украинского руководства «в ряде случаев оставляет желать лучшего». Очень часто Киеве ведёт себя так, будто бы от него зависит Европа, а не они от международной помощи.

Ранее советник Трампа Майк Уолц заявил, что президент США сильно разочарован поведением и высказываниями Зеленского. Более того, команда Трампа считает, что Зеленскому следует покинуть Украину.

Обложка ©

kmu.gov.ua

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Венгрия
  • США
  • Владимир Зеленский
  • Дональд Трамп
  • Петер Сийярто
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar