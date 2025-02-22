Сийярто рекомендовал Зеленскому скромнее вести себя с Трампом

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто порекомендовал Владимиру Зеленскому проявлять больше сдержанности в общении с президентом США Дональдом Трампом, указав на то, что именно благодаря американскому лидеру по-прежнему существует Украина.

«Я считаю, что если кто-то возглавляет страну, которая нуждается в международной поддержке как в военном, так и в финансовом ключе, его поведение должно быть соответствующим. Нужно быть скромным и проявлять уважение к тем, кто предоставляет такую помощь, благодаря которой он остаётся на своем посту и его страна всё ещё на карте», — отметил Сийярто на пресс-конференции.