Россия и США в Эр-Рияде обсуждали сближение позиций

Пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но на сегодняшних переговорах в Эр-Рияде речь об этом шла, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Пока трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был. Мы будем учитывать интересы другие и продвигать двусторонние отношения», — отметил он по итогам сегодняшнего диалога.