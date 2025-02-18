Россия и США в Эр-Рияде обсуждали сближение позиций
Ушаков: Трудно сказать, что позиции РФ и США сближаются, но разговор об этом шёл
Пока трудно сказать, что позиции Россия и США сближаются, но на сегодняшних переговорах в Эр-Рияде речь об этом шла, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Пока трудно сказать, что сближаются, но разговор об этом был. Мы будем учитывать интересы другие и продвигать двусторонние отношения», — отметил он по итогам сегодняшнего диалога.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. РФ представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, а также глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От США в переговорах участвовали госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф. Встреча длилась 4,5 часа, российская сторона оценила её как неплохую.
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