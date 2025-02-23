В МИД РФ опровергли данные о дате нового раунда переговоров с США

На данный момент никакая подготовка к встрече представителей США и РФ в Эр-Рияде 25 февраля не ведётся. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — сказал он в разговоре с ТАСС.