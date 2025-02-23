Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 10:21

В МИД РФ опровергли данные о дате нового раунда переговоров с США

Рябков: Никакая встреча делегаций РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится

На данный момент никакая подготовка к встрече представителей США и РФ в Эр-Рияде 25 февраля не ведётся. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится»,сказал он в разговоре с ТАСС.

Белый дом: Трамп уверен, что сделка по Украине будет заключена на этой неделе
Белый дом: Трамп уверен, что сделка по Украине будет заключена на этой неделе

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очередные переговоры делегаций США и РФ пройдут в Эр-Рияде 25 февраля. Помимо этого, американский лидер выразил убеждение в необходимости личной встречи между Путиным и Владимиром Зеленским.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Africa Stock

Мария Любицкая
  • Новости
  • Сергей Рябков
  • США
  • Россия
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar