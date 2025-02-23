В МИД РФ опровергли данные о дате нового раунда переговоров с США
Рябков: Никакая встреча делегаций РФ и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится
На данный момент никакая подготовка к встрече представителей США и РФ в Эр-Рияде 25 февраля не ведётся. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — сказал он в разговоре с ТАСС.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что очередные переговоры делегаций США и РФ пройдут в Эр-Рияде 25 февраля. Помимо этого, американский лидер выразил убеждение в необходимости личной встречи между Путиным и Владимиром Зеленским.
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