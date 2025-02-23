Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
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Регион
23 февраля, 03:50

Белый дом: Трамп уверен, что сделка по Украине будет заключена на этой неделе

Президент США Дональд Трамп уверен в возможности достижения соглашения по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе. По словам пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, Вашингтон активно ведёт переговоры с обеими сторонами, стремясь к скорейшему урегулированию ситуации.

«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту», — рассказала она.

Ливитт подчеркнула, что Трамп делает всё возможное для прекращения насилия и защиты мирных жителей, а его советник по национальной безопасности Майк Уолтц работает над этим круглосуточно. На вопрос о возможной встрече Трампа с Владимиром Путиным она ответила, что пока не может ничего анонсировать, но переговорный процесс продолжается.

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Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что РФ и США начали готовить встречу президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ранее СМИ сообщали, что встреча Путина с главой Белого дома может состояться уже на следующей неделе в Эр-Рияде. При этом помощник американского президента говорит, что точная дата пока не назначена.

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flickr / Trump White House Archived

Артём Гапоненко
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