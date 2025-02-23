Белый дом: Трамп уверен, что сделка по Украине будет заключена на этой неделе

Президент США Дональд Трамп уверен в возможности достижения соглашения по завершению конфликта на Украине уже на этой неделе. По словам пресс-секретаря американской администрации Кэролайн Ливитт, Вашингтон активно ведёт переговоры с обеими сторонами, стремясь к скорейшему урегулированию ситуации.

«Президент и его команда сосредоточены на переговорах с обеими сторонами, чтобы положить конец этому конфликту», — рассказала она.

Ливитт подчеркнула, что Трамп делает всё возможное для прекращения насилия и защиты мирных жителей, а его советник по национальной безопасности Майк Уолтц работает над этим круглосуточно. На вопрос о возможной встрече Трампа с Владимиром Путиным она ответила, что пока не может ничего анонсировать, но переговорный процесс продолжается.