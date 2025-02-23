Дуда: Трамп оценивает Украину с точки зрения бизнеса, а не политики

Президент США Дональд Трамп оценивает взаимодействие с Украиной скорее с точки зрения деловой выгоды, нежели политической целесообразности. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью TVN24.

«США выступают в роли посредника, но во главе их стоит не столько политический деятель, сколько предприниматель, который учитывает значительные финансовые ресурсы, направленные Штатами на поддержку украинской армии в последние годы», — пояснил он.

Дуда отметил, что Америка инвестировала в Украину сотни миллиардов долларов, и, следовательно, стремится получить отдачу. Президент Польши охарактеризовал экономическое вовлечение США как «гарантию безопасности для Украины».

Отметим, что Дуда и Трамп встретились 22 февраля во время Конференция консервативных политических действий в Вашингтоне. Встреча длилась около 10 минут.