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23 февраля, 02:21

Дуда: Трамп оценивает Украину с точки зрения бизнеса, а не политики

Президент США Дональд Трамп оценивает взаимодействие с Украиной скорее с точки зрения деловой выгоды, нежели политической целесообразности. Такое мнение высказал президент Польши Анджей Дуда в интервью TVN24.

«США выступают в роли посредника, но во главе их стоит не столько политический деятель, сколько предприниматель, который учитывает значительные финансовые ресурсы, направленные Штатами на поддержку украинской армии в последние годы», — пояснил он.

Дуда отметил, что Америка инвестировала в Украину сотни миллиардов долларов, и, следовательно, стремится получить отдачу. Президент Польши охарактеризовал экономическое вовлечение США как «гарантию безопасности для Украины».

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Отметим, что Дуда и Трамп встретились 22 февраля во время Конференция консервативных политических действий в Вашингтоне. Встреча длилась около 10 минут.

Как сообщал Life.ru, в начале февраля Дуда заявил, что Варшава должна участвовать в переговорах между Россией и Украиной. По мнению польского лидера, присутствие страны необходимо исключительно в интересах Киева.

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president.pl

Лия Мурадьян
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