В Крыму прокомментировали предложение польского президента Анджея Дуды демонтировать «Северные потоки». Глава парламента республики Владимир Константинов назвал данное заявление «следствием мышления лакея». Его слова приводит РИА «Новости».

«Тех, кто служит своему народу, — единицы. У остальных нет понимания, что такое национальные интересы. Они служат американскому капиталу, англо-саксам. Отсюда и заявление Дуды как следствие мышления лакея», — уверен Константинов.

Он также отметил, что россияне являются свидетелями удивительной тенденции. По его словам, сегодня почти все представители молодого поколения европейских политиков обязательно кому-то прислуживают. При этом сами граждане не понимают, почему их руководители толкают государства в какие-то абсолютно абсурдные ситуации.

Такое отношение, считает глава крымского парламента, приводит к сползанию стран к нацизму и русофобии. Кроме того, это толкает страны на «гопничество и воровство» российских активов.