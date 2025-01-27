Дуда призвал демонтировать «Севпотоки», чтобы Германия не смогла спасти свою экономику
Президент Польши Дуда призвал к демонтажу трубопроводов «Северные потоки»
Польский президент Анджей Дуда призвал к демонтажу трубопроводов «Северные потоки». Соответствующее заявление политик сделал в интервью BBC.
«Я считаю, что трубопроводы Nord Stream должны быть демонтированы», — высказался он.
Своё мнение он объяснил тем, что видит в «Северных потоках» «большую угрозу» для Украины, Польши, Словакии и остальных государств Центральной Европы. Также Дуда добавил, что так «у Германии не будет соблазна» снова использовать трубопроводы для получения дешёвых энергоресурсов из России, которые могли спасти агонизирующую экономику ФРГ.
Напомним, диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентябре 2022 года. Европейские страны организовали свои расследования саботажа, но с Россией информацией так и не поделились, несмотря на многочисленные запросы Москвы. Впоследствии стало известно, что европейское следствие подозревает в подрывах украинского дайвера Владимира Журавлёва. У президента РФ Владимира Путина свой взгляд на случившееся — он уверен, что диверсию организовали спецслужбы США, а страны Евросоюза это знают, но закрывают глаза. По предварительным оценкам, стоимость восстановления «Северного потока — 2» составит порядка 633 миллиона евро.
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