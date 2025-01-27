Дуда призвал демонтировать «Севпотоки», чтобы Германия не смогла спасти свою экономику

Своё мнение он объяснил тем, что видит в «Северных потоках» «большую угрозу» для Украины, Польши, Словакии и остальных государств Центральной Европы. Также Дуда добавил, что так «у Германии не будет соблазна» снова использовать трубопроводы для получения дешёвых энергоресурсов из России, которые могли спасти агонизирующую экономику ФРГ.