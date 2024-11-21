Координатор подрыва «Севпотоков» назвал диверсию благословением для Германии
Полковник ВСУ Роман Червинский, которого подозревают в координации подрыва «Северных потоков», назвал теракт на газопроводах благом для ФРГ. Соответствующее заявление бывший агент украинских спецслужб сделал в интервью газете Der Spiegel.
По мнению офицера, подобные стратегические объекты во время боевых действий являются законными целями. Впрочем, добавил Червинский, немецкие следователи в этом вопросе заняли вовсе не сторону Киева и начали сотрудничать с Москвой.
«Я могу сказать одно: последствия нападения стали благословением не только для Украины, но и для Германии», — подытожил полковник.
О причастности Червинского к диверсии стало известно ещё год назад. По сообщениям прессы, он курировал логистические вопросы и координировал команду из шести человек. К слову, следующая операция под его руководством завершилась провалом. В результате офицер даже был арестован, но долго за решёткой он не пробыл.