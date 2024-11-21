Полковник ВСУ Роман Червинский, которого подозревают в координации подрыва «Северных потоков», назвал теракт на газопроводах благом для ФРГ. Соответствующее заявление бывший агент украинских спецслужб сделал в интервью газете Der Spiegel.

По мнению офицера, подобные стратегические объекты во время боевых действий являются законными целями. Впрочем, добавил Червинский, немецкие следователи в этом вопросе заняли вовсе не сторону Киева и начали сотрудничать с Москвой.