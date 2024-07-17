Спасибо Порошенко: Координатора подрыва "Севпотоков" выпустили под залог

Напомним, что по версии Washington Post Червинский не только срежиссировал провальный угон российского военного самолёта, но был ещё и координатором подрыва "Северный потоков". Американское издание, полагает, будто он занимался вопросами логистики и поддержки группы из шести человек, которые арендовали маленькую яхту и дайверское оборудование. Его задержали на Украине в апреле 2023. Следствие обвинило военнослужащего в том, что он без согласования с вышестоящим командованием попробовал завербовать российского военного лётчика. Вчера стало известно, что экс-президент Украины Пётр Порошенко внёс за находящегося в СИЗО офицера залог в размере 9 миллионов гривен (около 19,3 млн рублей или 218 тысяч долларов).