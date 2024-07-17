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17 июля, 11:09

Спасибо Порошенко: Координатора подрыва "Севпотоков" выпустили под залог

СМИ: Пытавшийся угнать Су-34 ВКС РФ Червинский вышел из СИЗО под залог

Бывший полковник ВСУ Роман Червинский. Обложка © X / VasilyevaKira

Бывший полковник ВСУ Роман Червинский. Обложка © X / VasilyevaKira

Экс-полковника одного из подразделения спецопераций Вооружённых сил Украины Романа Червинского, прославившегося организацией провальной попытки угона самолёта российских ВКС летом 2022 года, выпустили из-под стражи под залог. Об этом пишет украинский телеканал "Общественное".

"Роман Червинский вышел из следственного изолятора", — говорится в публикации телеканала в Telegram.

Напомним, что по версии Washington Post Червинский не только срежиссировал провальный угон российского военного самолёта, но был ещё и координатором подрыва "Северный потоков". Американское издание, полагает, будто он занимался вопросами логистики и поддержки группы из шести человек, которые арендовали маленькую яхту и дайверское оборудование. Его задержали на Украине в апреле 2023. Следствие обвинило военнослужащего в том, что он без согласования с вышестоящим командованием попробовал завербовать российского военного лётчика. Вчера стало известно, что экс-президент Украины Пётр Порошенко внёс за находящегося в СИЗО офицера залог в размере 9 миллионов гривен (около 19,3 млн рублей или 218 тысяч долларов).

В Совфеде не верят в байку США о роли подневольного полковника ВСУ в подрыве "Северных потоков"
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Юрий Лысенко
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