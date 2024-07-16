Порошенко внёс залог за координатора подрыва "Севпотоков"

Бывший президент Украины Пётр Порошенко внёс залог в размере 9 млн гривен (19,3 млн рублей или $218 тыс.) за экс-полковника ВСУ Романа Червинского, которого обвиняют в непреднамеренной атаке по аэродрому "Канатово" в Кировоградской области. Об этом сообщили журналисты РБК.

Червинского задержали в апреле прошлого года. По версии следствия, он без соглашения командования вербовал российского лётчика. Планировалось, что боец ВС РФ угонит самолёт для Украины. Вскрылось, что говорил он вовсе не солдатом, а с сотрудником ФСБ. Поэтому вместо самолёта, в тот день на аэродроме встретили ракетный удар.