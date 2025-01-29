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Регион
29 января, 05:17

Польшу требуют демонтировать вместо «Северных потоков», чтобы спасти от марша армии соседа

Экс-разведчик США Риттер требует вместо «Северных потоков» демонтировать Польшу

Американский разведчик в отставке Скотт Риттер жёстко ответил на предложение президента Польши Анджея Дуды демонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» ради безопасности Европы, стран Центральной Азии. Он высказал мнение, что демонтировать следует не трубы, а конфликтную республику.

«Польшу следует демонтировать, чтобы у соседей не возникло соблазна в очередной раз пройтись маршем по её территории», — заметил военный в своём аккаунте в соцсети X.

Сам же Дуда объяснил призыв о «‎Потоках» тем, что они несут «большую угрозу» для Украины, Польши, Словакии и остальных государств Центральной Европы. Он считает, что после этого «у Германии не будет соблазна» снова использовать газопроводы для получения дешёвых энергоресурсов из России, которые могли спасти агонизирующую экономику ФРГ.

Дания разрешила законсервировать повреждённый газопровод «Северный поток — 2»
Дания разрешила законсервировать повреждённый газопровод «Северный поток — 2»
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Life.ru / Шедеврум

Андрей Бражников
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