Американский разведчик в отставке Скотт Риттер жёстко ответил на предложение президента Польши Анджея Дуды демонтировать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» ради безопасности Европы, стран Центральной Азии. Он высказал мнение, что демонтировать следует не трубы, а конфликтную республику.

«Польшу следует демонтировать, чтобы у соседей не возникло соблазна в очередной раз пройтись маршем по её территории» , — заметил военный в своём аккаунте в соцсети X.

Сам же Дуда объяснил призыв о «‎Потоках» тем, что они несут «большую угрозу» для Украины, Польши, Словакии и остальных государств Центральной Европы. Он считает, что после этого «у Германии не будет соблазна» снова использовать газопроводы для получения дешёвых энергоресурсов из России, которые могли спасти агонизирующую экономику ФРГ.