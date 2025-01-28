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Регион
28 января, 13:36

Дания разрешила законсервировать повреждённый газопровод «Северный поток — 2»

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», разрешение на консервацию повреждённого газопровода в Балтийском море. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. В нём уточняется, что специалисты планируют сохранить повреждённые участки трубопровода, установив специальные заглушки на открытых концах труб, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание морской воды, насыщенной кислородом.

«28 января 2025 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море», — сказано в сообщении.

Планируется, что компания Nord Stream 2 AG осуществит работы по обслуживанию трубопровода в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.

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Напомним, диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Европейские страны начали расследование, но не поделились информацией с Россией, несмотря на запросы. Позже выяснилось, что европейские следователи подозревают украинского дайвера Владимира Журавлёва в причастности к подрывам. Президент России Владимир Путин считает, что за диверсией стоят спецслужбы США, и что страны ЕС это понимают, но игнорируют. Предварительная стоимость восстановления «Северного потока — 2» оценивается в около 633 миллиона евро.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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