Дания разрешила законсервировать повреждённый газопровод «Северный поток — 2»
Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», разрешение на консервацию повреждённого газопровода в Балтийском море. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. В нём уточняется, что специалисты планируют сохранить повреждённые участки трубопровода, установив специальные заглушки на открытых концах труб, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание морской воды, насыщенной кислородом.
«28 января 2025 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море», — сказано в сообщении.
Планируется, что компания Nord Stream 2 AG осуществит работы по обслуживанию трубопровода в период с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.
Напомним, диверсия на «Северных потоках» произошла 26 сентября 2022 года. Европейские страны начали расследование, но не поделились информацией с Россией, несмотря на запросы. Позже выяснилось, что европейские следователи подозревают украинского дайвера Владимира Журавлёва в причастности к подрывам. Президент России Владимир Путин считает, что за диверсией стоят спецслужбы США, и что страны ЕС это понимают, но игнорируют. Предварительная стоимость восстановления «Северного потока — 2» оценивается в около 633 миллиона евро.
Life.ru / Шедеврум