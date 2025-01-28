Дания разрешила законсервировать повреждённый газопровод «Северный поток — 2»

Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока — 2», разрешение на консервацию повреждённого газопровода в Балтийском море. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства. В нём уточняется, что специалисты планируют сохранить повреждённые участки трубопровода, установив специальные заглушки на открытых концах труб, чтобы предотвратить дальнейший выброс газа и попадание морской воды, насыщенной кислородом.

«28 января 2025 года Датское энергетическое агентство выдало компании Nord Stream 2 AG разрешение на проведение ряда работ на объекте газопровода «Северный поток — 2» в Балтийском море», — сказано в сообщении.