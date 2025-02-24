«Всё идёт успешно»: Трамп рассказал о «серьёзных переговорах» с Путиным о мире на Украине

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ведёт «серьезные переговоры» с президентом России Владимиром Путиным о мире на Украине и экономическом партнёрстве между Москвой и Вашингтоном. По его словам, «всё идёт успешно».

«Я веду серьёзные переговоры с Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединёнными Штатами и РФ», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.