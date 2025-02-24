«Всё идёт успешно»: Трамп рассказал о «серьёзных переговорах» с Путиным о мире на Украине
Трамп сообщил, что ведёт переговоры с Путиным об Украине и партнёрстве США и РФ
Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что ведёт «серьезные переговоры» с президентом России Владимиром Путиным о мире на Украине и экономическом партнёрстве между Москвой и Вашингтоном. По его словам, «всё идёт успешно».
«Я веду серьёзные переговоры с Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединёнными Штатами и РФ», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он также напомнил о важном соглашении «о критически важных минералах и редкоземельных металлах», которое планируется подписать между США и Украиной. Трамп выразил надежду, что это произойдёт в ближайшее время. По его словам, данное соглашение, являющееся «экономическим партнёрством», позволит американцам вернуть десятки миллиардов долларов и военную технику, отправленную на Украину.
Тем временем весь мир ожидает личной встречи Владимира Путина и главы Белого дома. Подготовка к ней уже началась, заявили ранее в МИД РФ. Дмитрий Песков при этом исключил «промежуточные» контакты главы государства и республиканца. Он также отмечал, что пока нет никакой конкретики о возможных переговорах лидеров двух стран в Эр-Рияде.
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