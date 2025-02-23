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23 февраля, 11:33

Экс-советник Трампа поведал об истинном отношении американского президента к Путину

WSJ: Трамп относится к Путину с уважением, которое граничит с восхищением

Хозяин Белого дома Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с уважением, которое граничит с восхищением. Об этом заявил экс-советник республиканца по национальной безопасности США Джон Болтон.

«По словам бывших советников, с момента встречи в Хельсинки Трамп относится к Путину с уважением, граничащим с восхищением», — приводит слова Болтона газета Wall Street Journal.

По словам экс-советника, президент Соединённых Штатов с момента встречи с российским лидером в Хельсинки в июле 2018 года считает Владимира Путина своим другом. Один бывший высокопоставленный чиновник американской администрации также сообщил, что Трамп восхищается коллегой, поскольку глава России «сильный и контролирует свою страну».

Бывшие чиновники добавили, что во время первого срока высшие советники и разведка пытались убедить американского лидера относиться к Путину с большим скепсисом, но у них ничего не вышло.

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Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал общение Путина и Трампа многообещающим. Представитель Кремля также отметил важность того, чтобы ничего не помешало реализации политической воли лидеров двух стран.

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Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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