Экс-советник Трампа поведал об истинном отношении американского президента к Путину

Хозяин Белого дома Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с уважением, которое граничит с восхищением. Об этом заявил экс-советник республиканца по национальной безопасности США Джон Болтон.

«По словам бывших советников, с момента встречи в Хельсинки Трамп относится к Путину с уважением, граничащим с восхищением», — приводит слова Болтона газета Wall Street Journal.

По словам экс-советника, президент Соединённых Штатов с момента встречи с российским лидером в Хельсинки в июле 2018 года считает Владимира Путина своим другом. Один бывший высокопоставленный чиновник американской администрации также сообщил, что Трамп восхищается коллегой, поскольку глава России «сильный и контролирует свою страну».

Бывшие чиновники добавили, что во время первого срока высшие советники и разведка пытались убедить американского лидера относиться к Путину с большим скепсисом, но у них ничего не вышло.