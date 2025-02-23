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23 февраля, 11:18

«Делал это неоднократно»: Песков оценил хамство Зеленского в отношении Трампа и других президентов

Песков: Зеленский некорректно высказывается в адрес лидеров стран

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил некорректное поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, экс-комик постоянно нетактично высказывается в адрес лидеров стран.

Песков о поведении Зеленского. Видео © Telegram / Зарубин

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государства. Делает это неоднократно», — заявил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, жёсткая риторика новой администрации США во главе с хозяином Белого дома Дональдом Трампом относительно киевского режима спровоцирована некорректным поведением Зеленского. Пресс-секретарь отметил, что «ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе».

Хамство Зеленского по отношению к человеку, от которого во многом зависит судьба Украины, повергло многих в шок. Бывшему юмористу рекомендуют взять себя в руки и стать поскромнее, а политологи считают, что президент США более не хочет никаких дел иметь с главарём киевского режима. Так, по словам американского лидера, присутствие Зеленского на переговорах теперь и вовсе не важно. Тем не менее Штаты всё равно преисполнены решимости получить от него подпись под договором о передаче ресурсов.

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Ранее Песков назвал главу государства Владимира Путина и его американского коллегу уникальными лидерами. Республиканец победил на выборах с уникальным для Америки результатом. А российский лидер находится во власти 25 лет, тем временем уровень поддержки населения президента РФ «беспрецедентно зашкаливает».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans, Chip Somodevilla

Алена Пенчугина
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