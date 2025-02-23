Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил некорректное поведение главаря киевского режима Владимира Зеленского. По его словам, экс-комик постоянно нетактично высказывается в адрес лидеров стран.

Песков о поведении Зеленского. Видео © Telegram / Зарубин

«Зеленский допускает некорректные высказывания в адрес глав государства. Делает это неоднократно», — заявил представитель Кремля в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, жёсткая риторика новой администрации США во главе с хозяином Белого дома Дональдом Трампом относительно киевского режима спровоцирована некорректным поведением Зеленского. Пресс-секретарь отметил, что «ни один президент не будет терпеть такого отношения к себе».