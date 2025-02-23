Песков назвал Путина и Трампа уникальными лидерами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главу государства Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа уникальными лидерами. Своё мнение представитель Кремля озвучил во время интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом. Даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединённых Штатов», — сообщил Песков.

По словам пресс-секретаря, российский лидер также «не менее уникальный президент, чем Трамп». Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин находится во власти 25 лет, тем временем уровень поддержки населения президента РФ «беспрецедентно зашкаливает».