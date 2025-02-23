Песков назвал Путина и Трампа уникальными лидерами
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главу государства Владимира Путина и его американского коллегу Дональда Трампа уникальными лидерами. Своё мнение представитель Кремля озвучил во время интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Президент Трамп победил на выборах с уникальным для Америки результатом. Даже в сомневающихся штатах. Президент Трамп имеет партийный контроль в обеих палатах. То есть с точки зрения устойчивости его авторитета, его власти он абсолютно уникальный президент Соединённых Штатов», — сообщил Песков.
По словам пресс-секретаря, российский лидер также «не менее уникальный президент, чем Трамп». Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин находится во власти 25 лет, тем временем уровень поддержки населения президента РФ «беспрецедентно зашкаливает».
Напомним, что весь мир ожидает личной встречи Владимира Путина и главы Белого дома. Песков ранее исключил «промежуточные» контакты главы государства и республиканца. По словам представителя Кремля, лидеры России и США не будут беседовать до саммита. Он также отметил, что пока нет никакой конкретики о возможных переговорах лидеров двух стран в Эр-Рияде.