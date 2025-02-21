Песков оценил возможность скорой встречи Путина и Трампа в Эр-Рияде
Песков заявил, что конкретики о встрече Путина и Трампа в Эр-Риярде пока нет
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможной личной встрече Владимира Путина с его американским коллегой в Эр-Рияде. По словам представителя Кремля, у обоих лидеров есть желание и понимание необходимости переговоров, однако пока никакой конкретики по данному вопросу нет. Детали встречи не обсуждались представителями Москвы и Вашингтона.
«Пока никакой конкретики по встрече Путина и Трампа нет. Есть понимание необходимости встречи, которое было констатировано в ходе встреч делегаций, есть желание двух президентов и есть установка хорошо эту встречу подготовить, чтобы она была максимально результативной. В ходе подготовки как раз все нюансы и будут проговариваться», — сказал Песков.
Напомним, что ранее состоялась первая после продолжительного перерыва встреча представителей РФ и США. Переговоры делегаций двух стран в Эр-Рияде длились 4,5 часа. Россию представляли глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От американской стороны на переговоры прибыли глава Госдепа Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпредставитель Стив Уиткофф.
Life.ru