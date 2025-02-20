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20 февраля, 10:28

«Бесконтрольное иждивенчество»: Песков обвинил Киев в растрате чужих денег

Песков: Украина привыкла к «бесконтрольному иждивенчеству»

Киевский режим привык к «бесконтрольному иждивенчеству» и растрате денег иностранных налогоплательщиков, но при этом Украина не готова отчитываться за потраченные средства. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Киевский режим привык к бесконтрольному иждивенчеству, ему нравятся деньги зарубежных налогоплательщиков и нравится бесконтрольное использование этих денег и, конечно же, совсем не нравится киевскому режиму как-то отчитываться за уже потраченные деньги. Это тоже вряд ли оспоримый факт», — заявил Песков.

Так официальный представитель Кремля прокомментировал недавний пост американского президента, который назвал главу киевского режима Владимира Зеленского «диктатором» и поддержал необходимость проведения выборов на Украине.

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Также ранее стало известно, что Дмитрий Медведев поддержал высказывание американского президента. Зампред Совбеза РФ считает, что хозяин Белого дома «на 200% прав».

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Life.ru

Александр Юнашев
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