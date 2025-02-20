Неприемлемо: В Кремле отвергли мысль о появлении сил НАТО на Украине

Россия считает неприемлемым размещение военного контингента блока НАТО на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины не может для нас быть приемлемым», — констатировал спикер Кремля.