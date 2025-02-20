Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 09:49

Неприемлемо: В Кремле отвергли мысль о появлении сил НАТО на Украине

Песков: РФ считает неприемлемым размещение войск НАТО на Украине

Россия считает неприемлемым размещение военного контингента блока НАТО на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины не может для нас быть приемлемым», — констатировал спикер Кремля.

Пескова спросили о риске вторжения тысяч солдат ВСУ на танках НАТО в Брянскую область
Пескова спросили о риске вторжения тысяч солдат ВСУ на танках НАТО в Брянскую область

Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с делегацией США в Эр-Рияде назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой для России. Как в свою очередь сказал глава Пентагона Пит Хегсет, в Вашингтоне не считают, что Киев может стать полноправным членом военного альянса, да и американский президент в такое развитие событий не верит. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Штаты изучают возможность добавить в мирный договор по украинскому конфликту положение, согласно которому её автоматически включат в состав НАТО, если Россия нарушит достигнутые соглашения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Александр Юнашев
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar