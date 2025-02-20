Неприемлемо: В Кремле отвергли мысль о появлении сил НАТО на Украине
Песков: РФ считает неприемлемым размещение войск НАТО на Украине
Россия считает неприемлемым размещение военного контингента блока НАТО на территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Размещение воинских контингентов стран НАТО на территории Украины не может для нас быть приемлемым», — констатировал спикер Кремля.
Ранее Life.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с делегацией США в Эр-Рияде назвал вступление Украины в НАТО прямой угрозой для России. Как в свою очередь сказал глава Пентагона Пит Хегсет, в Вашингтоне не считают, что Киев может стать полноправным членом военного альянса, да и американский президент в такое развитие событий не верит. При этом в западных СМИ появилась информация о том, что Штаты изучают возможность добавить в мирный договор по украинскому конфликту положение, согласно которому её автоматически включат в состав НАТО, если Россия нарушит достигнутые соглашения.
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