Россия растолковала США свою позицию по Украине в НАТО, заявил Лавров
Лавров: РФ пояснила США, что поглощение НАТО Украины станет угрозой Москве
Поглощение НАТО Украины станет прямой угрозой для Российской Федерации. Во время встречи в Эр-Рияде российские дипломаты смогли донести это до США. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Мы объяснили нашим сегодняшним коллегам, что президент Путин многократно подчёркивал, что расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом, — прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету», — отметил дипломат.
Лавров добавил, что появление солдат из государств НАТО на Украине неприемлемо. Даже если они явятся под флагом Евросоюза.
Напомним, сегодня, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялась первая за долгое время встреча делегаций РФ и США. Нашу страну представили министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Из Америки приехали министр иностранных дел Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпред по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Западные СМИ сообщили, что на переговорах якобы обсуждался некий план по Украине из трёх пунктов, но Лавров признался, что даже не видел подобного документа.
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