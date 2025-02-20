NBC узнал о пункте мирной сделки по Украине с автоматическим членством в НАТО
NBC: США могут гарантировать Украине членство в НАТО при нарушении РФ сделки
США изучают возможность включения в мирный договор по Украине пункта, в соответствии с которым она будет автоматически принята в НАТО, если РФ нарушит соглашение. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на американских чиновников.
«Одна гарантия безопасности, которую США рассматривают как часть мирной сделки, — это автоматически предоставить Украине членство в НАТО, если Россия нарушит это соглашение», — сказано в публикации.
Напомним, что на переговорах с США в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Украины в НАТО представляет прямую угрозу для России. Глава Пентагона Хегсет также сообщил, что в Америке не считают реалистичным сценарий, где Киев становится полноправным членом блока. Не верит в это и глава Белого дома.
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