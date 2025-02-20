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20 февраля, 09:36

Пескова спросили о риске вторжения тысяч солдат ВСУ на танках НАТО в Брянскую область

Песков переадресовал Минобороны вопрос о подготовке вторжения в Брянскую область

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о подготовке ВСУ к вторжению в Брянскую область с участием тысяч солдат на танках НАТО, поскольку он касается непосредственно хода СВО.

«Здесь вопрос, наверное, непосредственно по деталям хода СВО, лучше адресовать вопрос непосредственно Министерству обороны», — объяснил представитель Кремля на брифинге.

Вскрыт плацдарм ВСУ для вторжения тысяч солдат на танках НАТО в Брянскую область
Вскрыт плацдарм ВСУ для вторжения тысяч солдат на танках НАТО в Брянскую область

Как уже писал Life.ru, российские бойцы с фронта сообщают, что полностью контролируют ситуацию и активно наносят удары по скоплениям ВСУ в Сумской области. Целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США. По сведениям журналистов, во вторжении примут участие 5 000 военных, более 200 единиц техники, в том числе танки Abrams, Leopard и прочие натовские машины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Андрей Бражников
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