Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о подготовке ВСУ к вторжению в Брянскую область с участием тысяч солдат на танках НАТО, поскольку он касается непосредственно хода СВО.

Как уже писал Life.ru, российские бойцы с фронта сообщают, что полностью контролируют ситуацию и активно наносят удары по скоплениям ВСУ в Сумской области. Целью наступления может быть попытка перехватить повестку переговоров России и США. По сведениям журналистов, во вторжении примут участие 5 000 военных, более 200 единиц техники, в том числе танки Abrams, Leopard и прочие натовские машины.