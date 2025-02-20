Тысячи солдат у границы: ВСУ стягивают силы для нового вторжения в Россию

ВСУ собираются провести большое наступление на Брянскую область. Украинское командование хочет таким образом помешать проведению переговоров между Россией и США. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, прямо сейчас украинская армия собирает технику и солдат в 50 километрах от границы с Брянской областью. Основные силы ВСУ сосредоточили в двух населённых пунктах Сумской области. Во вторжении примут участие 5 000 военных, более 200 единиц техники, в том числе танки Abrams, Leopard и прочие натовские машины.

Известно также, что Украина часто эвакуировала гражданских из Шостки и Глухова Сумской области. Все маршруты передвижения ВСУ, как и скопления войск, находятся под огневым контролем РФ, сказано в публикации. Сейчас по украинским формированиям работает авиация и артиллерия.