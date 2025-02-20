Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 06:35

Тысячи солдат у границы: ВСУ стягивают силы для нового вторжения в Россию

SHOT: ВСУ готовят наступление на Брянскую область для срыва переговоров РФ и США

ВСУ собираются провести большое наступление на Брянскую область. Украинское командование хочет таким образом помешать проведению переговоров между Россией и США. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, прямо сейчас украинская армия собирает технику и солдат в 50 километрах от границы с Брянской областью. Основные силы ВСУ сосредоточили в двух населённых пунктах Сумской области. Во вторжении примут участие 5 000 военных, более 200 единиц техники, в том числе танки Abrams, Leopard и прочие натовские машины.

Известно также, что Украина часто эвакуировала гражданских из Шостки и Глухова Сумской области. Все маршруты передвижения ВСУ, как и скопления войск, находятся под огневым контролем РФ, сказано в публикации. Сейчас по украинским формированиям работает авиация и артиллерия.

Лидеры ЕС работают над списком оружия для ВСУ после раскола из-за отправки войск в Киев
Лидеры ЕС работают над списком оружия для ВСУ после раскола из-за отправки войск в Киев

Ранее замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что российские войска освободили уже 64% территории Курской области, которую во время вторжения успели занять украинские боевики. ВС РФ сейчас контролирует 800 из 1268 квадратных километров.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • США
  • Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
  • Только на Life
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar