Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 06:22

Лидеры ЕС работают над списком оружия для ВСУ после раскола из-за отправки войск в Киев

FT: В Евросоюзе планируют составить список вооружений для отправки Украине

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил о совместной работе с правительствами стран — членов ЕС над составлением списка вооружений для отправки ВСУ. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, проинформированных о переговорах внутри Евросоюза.

«Кошта опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, что могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», — сказано в материале.

Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Москву на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Дмитриев же отметил, что в ходе разговора члены делегаций много шутили. Юмор помог сделать атмосферу более тёплой. А вот срочный саммит лидеров ЕС в Париже завершился без принятия конкретных решений по Украине. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вовсе устроила разнос участникам консультаций.

Европейские лидеры разругались из-за отправки войск на Украину
Европейские лидеры разругались из-за отправки войск на Украину
Обложка ©

Shutterstock

Андрей Бражников
  • Новости
  • ЕС
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar