Лидеры ЕС работают над списком оружия для ВСУ после раскола из-за отправки войск в Киев
FT: В Евросоюзе планируют составить список вооружений для отправки Украине
Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил о совместной работе с правительствами стран — членов ЕС над составлением списка вооружений для отправки ВСУ. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, проинформированных о переговорах внутри Евросоюза.
«Кошта опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, что могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», — сказано в материале.
Напомним, 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Москву на них представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Диалог длился 4,5 часа и, по словам Юрия Ушакова, прошёл неплохо. Дмитриев же отметил, что в ходе разговора члены делегаций много шутили. Юмор помог сделать атмосферу более тёплой. А вот срочный саммит лидеров ЕС в Париже завершился без принятия конкретных решений по Украине. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вовсе устроила разнос участникам консультаций.
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