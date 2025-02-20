Лидеры ЕС работают над списком оружия для ВСУ после раскола из-за отправки войск в Киев

Глава Европейского совета Антониу Кошта сообщил о совместной работе с правительствами стран — членов ЕС над составлением списка вооружений для отправки ВСУ. Об этом пишет британская газета Financial Times со ссылкой на чиновников, проинформированных о переговорах внутри Евросоюза.

«Кошта опрашивает 27 столиц ЕС, чтобы составить список того, что блок готов коллективно предоставить Украине в плане войск и вооружения, что могло бы служить в качестве гарантий безопасности для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения», — сказано в материале.