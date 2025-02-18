Европейские лидеры разругались из-за отправки войск на Украину

Между лидерами Евросоюза (ЕС) на экстренной встрече по Украине в Париже вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворцев на территорию Незалежной. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По информации издания, «на кризисной встрече между европейскими странами вспыхнул конфликт по поводу отправки войск на Украину». 17 февраля Германия, Италия, Польша и Испания заявляли о нежелании отправлять миротворческий контингент на Украину через пару часов после предложения Великобритании о возможном размещении там европейских сил, уточнили авторы статьи.

По словам официальных лиц, проинформированных о встрече, Париж выступил с предложением о подобном размещении войск за будущей линией боевого соприкосновения. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «крайне неуместным» обсуждение вопроса размещения миротворцев с учётом того, что конфликт ещё продолжается.