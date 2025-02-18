Европейские лидеры разругались из-за отправки войск на Украину
FT: Между лидерами ЕС разгорелся конфликт по вопросу отправки войск на Украину
Между лидерами Евросоюза (ЕС) на экстренной встрече по Украине в Париже вспыхнул конфликт по вопросу отправки миротворцев на территорию Незалежной. Об этом пишет газета Financial Times (FT).
По информации издания, «на кризисной встрече между европейскими странами вспыхнул конфликт по поводу отправки войск на Украину». 17 февраля Германия, Италия, Польша и Испания заявляли о нежелании отправлять миротворческий контингент на Украину через пару часов после предложения Великобритании о возможном размещении там европейских сил, уточнили авторы статьи.
По словам официальных лиц, проинформированных о встрече, Париж выступил с предложением о подобном размещении войск за будущей линией боевого соприкосновения. Однако канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал «крайне неуместным» обсуждение вопроса размещения миротворцев с учётом того, что конфликт ещё продолжается.
Подобное обсуждение «совершенно преждевременно, и сейчас неподходящее время для него», приводит газета слова Шольца. По словам политика, его раздражают подобные дискуссии, так как они происходят в неподходящее время.
Напомним, что Европа планирует проникнуть на территорию Украины под видом миротворцев. Владимир Зеленский и сам заявлял, что уже готов проект по размещению военного контингента НАТО на территории страны. Войска будут отправлены в качестве гарантий безопасности, говорил он. Позднее США предложили направить на территорию Незалежной миротворцев из неевропейских стран. Речь идёт о китайской и бразильской армиях.
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