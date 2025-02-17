В Польше отказались отправлять войска для поддержки Украины
Туск: Польша не направит войска на Украину, но поддержит тех, кто это сделает
Польша не собирается отправлять свои войска на Украину, но поддержит другие страны в этом вопросе. Такое заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск перед вылетом в Париж для участия в экстренном саммите ЕС.
«Много спекуляций и домыслов на тему того, будет ли в Париже разговор о том, кто, когда и вообще готов ли направить свои войска на Украину. Если речь идёт о поддержке со стороны Польши, то я считаю, что вопрос решён. Польша будет поддерживать Украину как до сих пор – организационно, гуманитарно и военной помощью», — отметил Туск в беседе с журналистами.
Премьер-министр республики добавил, что Польша будет поддерживать логистикой и политически те страны, которые захотят дать физические гарантии Украине. Также Туск добавил, что ЕС пока не может нивелировать военные возможности России.
«Я буду в Париже очень твёрдо призывать наших европейских партнёров и союзников. Я говорю о решениях, финансировании, логистике, политических решениях. Речь идёт о военных возможностях. Мы не будем в состоянии успешно помочь Украине, если не предпримем решений по повышению собственных оборонных возможностей», — указал политик.
Напомним, что Европа планирует проникнуть на территорию Украины под видом миротворцев. Владимир Зеленский и сам заявлял, что уже готов проект по размещению военного контингента НАТО на территории страны. Войска будут отправлены в качестве гарантий безопасности, говорил он. Президент Польши Радослав Сикорский отметил, что страна не отправит войска на Украину после СВО. А глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Дариуш Луковский признал нехватку военных у стран ЕС для отправки на территорию Незалежной. По его словам, Варшава не отправит своих солдат в зону СВО, но не исключает такой возможности в будущем.
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