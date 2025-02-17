В Польше отказались отправлять войска для поддержки Украины

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину, но поддержит другие страны в этом вопросе. Такое заявление сделал польский премьер-министр Дональд Туск перед вылетом в Париж для участия в экстренном саммите ЕС.

«Много спекуляций и домыслов на тему того, будет ли в Париже разговор о том, кто, когда и вообще готов ли направить свои войска на Украину. Если речь идёт о поддержке со стороны Польши, то я считаю, что вопрос решён. Польша будет поддерживать Украину как до сих пор – организационно, гуманитарно и военной помощью», — отметил Туск в беседе с журналистами.

Премьер-министр республики добавил, что Польша будет поддерживать логистикой и политически те страны, которые захотят дать физические гарантии Украине. Также Туск добавил, что ЕС пока не может нивелировать военные возможности России.