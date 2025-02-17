Польские власти огорчили Киев откровенным признанием

Глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Дариуш Луковский признал нехватку военных у стран Европы для отправки на Украину. По его словам, Варшава не собирается направлять своих военнослужащих в состав европейского миротворческого контингента, но не исключает этого в будущем. Заявление политика прозвучало в эфире радиостанции Radio Zet.

«На сегодняшний день — нет. В будущем? Этого нельзя исключать, сценарии развиваются. Возможно, наступит момент, когда нам придётся каким-то образом участвовать в этой миссии», — заявил глава Бюро.

Луковский уточнил, что Польша обладает одной из крупнейших сухопутных армий в Европе, и на неё могут оказывать «сильное давление», чтобы заставить Варшаву участвовать в миротворческой миссии в Киеве. По его мнению, также выгодно было бы привлечь Турцию, ведь это приведёт к укреплению позиций Анкары в Черноморском регионе.

Глава БНБ добавил, что отправка войск в Киев не обсуждалась на переговорах польского руководства с главой Пентагона Питом Хегсетом. Встреча прошла на прошлой неделе.