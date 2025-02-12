Страна с крошечной армией пообещала Украине защиту в будущем

Эстония выразила готовность защищать Украину в случае возобновления военных действий в будущем. Такое заявление сделал министр иностранных дел страны Маркус Цахкна.

«Это в наших интересах. Но в конечном счёте решение об этом будет принимать Рийгикогу [парламент] в соответствии с эстонским законодательством», — указал министр в интервью телерадиокомпании ERR.

Цахкна дополнил, что Эстония обязательно должна находиться за столом переговоров, когда будут обговариваться возможные гарантии безопасности для Незалежной. По его словам, ещё пока рано говорить, будет ли это миротворческая или военная миссия, однако дебаты уже проходят. Министр подчеркнул важность участия Таллина в обсуждениях, одновременно указывая на необходимость поддержания собственной обороноспособности.