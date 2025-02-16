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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 февраля, 12:30

Польша обещала не вводить войска на Украину

Сикорский: Польша не рассматривает отправку войск на Украину после окончания СВО

Польша не планирует отправлять свои войска на Украину в составе европейского миротворческого контингента после окончания боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО). На данный момент этот вопрос не обсуждается. Об этом в интервью телеканалу TVP World сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Это не рассматривается, поскольку задача Польши в НАТО — защищать восточный фланг [альянса], то есть нашу собственную территорию», — сказал глава польской дипломатии и добавил,

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Напомним, Европа планирует проникнуть на территорию Украины под видом миротворцев. Владимир Зеленский и сам заявлял, что уже готов проект по размещению военного контингента альянса на территории страны. Войска будут отправлены в качестве гарантий безопасности, говорил он.

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Getty Images / Jeff J Mitchell

Наталья Афонина
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