Польша обещала не вводить войска на Украину
Сикорский: Польша не рассматривает отправку войск на Украину после окончания СВО
Польша не планирует отправлять свои войска на Украину в составе европейского миротворческого контингента после окончания боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО). На данный момент этот вопрос не обсуждается. Об этом в интервью телеканалу TVP World сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Это не рассматривается, поскольку задача Польши в НАТО — защищать восточный фланг [альянса], то есть нашу собственную территорию», — сказал глава польской дипломатии и добавил,
Напомним, Европа планирует проникнуть на территорию Украины под видом миротворцев. Владимир Зеленский и сам заявлял, что уже готов проект по размещению военного контингента альянса на территории страны. Войска будут отправлены в качестве гарантий безопасности, говорил он.
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