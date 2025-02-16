Польша обещала не вводить войска на Украину

Польша не планирует отправлять свои войска на Украину в составе европейского миротворческого контингента после окончания боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО). На данный момент этот вопрос не обсуждается. Об этом в интервью телеканалу TVP World сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.