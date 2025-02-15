Глава МИД Польши заявил о неизбежности появления войск ЕС на Украине
Сикорский: Странам ЕС рано или поздно придётся ввести войска на Украину
Радослав Сикорский на Мюнхенской конференции. Обложка © ТАСС / AP / Matthias Schrader
Странам ЕС так или иначе придётся ввести войска на территорию Украины. Такое заявление в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Когда президент CША [Дональд] Трамп говорит, что в качестве части сделки [на Украине] должны будут находиться европейские войска, и нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придётся принять в этом участие», — сказал он.
Также он раскритиковал американского лидера за телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В его понимании, эта коммуникация была ошибкой со стороны нового главы Белого дома.
К слову, по вопросу о появлении на Украине военных США тоже нет полной ясности. Недавно в американской прессе появился материал, где говорится о том, что Белый дом предложил Киеву следующее: Штаты получают в собственность половину редкоземельных минералов в недрах Украины. Разработки залежей, конечно же, потребуют защиты, для которой Вашингтон и направит войска.