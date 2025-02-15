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Регион
15 февраля, 14:48

В Британии предрекли Украине гражданскую войну

Spectator: После окончания СВО Украину ждёт гражданская война

По завершении конфликта на Украине существует вероятность начала гражданской войны. Об этом сообщает британское издание Spectator. В статье подчёркивается, что текущая ситуация указывает на приближение заключительной фазы конфликта.

«Гражданская война разорвёт страну на части, и сейчас не похоже, что кто-то готовится к такому развитию событий», — говорится в материале издания.

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Ранее Зеленскому пригрозили военным переворотом. Мэр Борисполя Владимир Борисенко отметил, что военным необходимо «очистить» верхушку. По его словам, администрация страны преследует оппозиционные силы. Он подчеркнул, что, будучи «военнослужащим, мэром Борисполя и сознательным гражданином», он хорошо понимает текущую ситуацию в стране.

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Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Александра Мышляева
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