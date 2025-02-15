По завершении конфликта на Украине существует вероятность начала гражданской войны. Об этом сообщает британское издание Spectator. В статье подчёркивается, что текущая ситуация указывает на приближение заключительной фазы конфликта.

«Гражданская война разорвёт страну на части, и сейчас не похоже, что кто-то готовится к такому развитию событий», — говорится в материале издания.