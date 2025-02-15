В Британии предрекли Украине гражданскую войну
Spectator: После окончания СВО Украину ждёт гражданская война
По завершении конфликта на Украине существует вероятность начала гражданской войны. Об этом сообщает британское издание Spectator. В статье подчёркивается, что текущая ситуация указывает на приближение заключительной фазы конфликта.
«Гражданская война разорвёт страну на части, и сейчас не похоже, что кто-то готовится к такому развитию событий», — говорится в материале издания.
Ранее Зеленскому пригрозили военным переворотом. Мэр Борисполя Владимир Борисенко отметил, что военным необходимо «очистить» верхушку. По его словам, администрация страны преследует оппозиционные силы. Он подчеркнул, что, будучи «военнослужащим, мэром Борисполя и сознательным гражданином», он хорошо понимает текущую ситуацию в стране.
Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin