В России узнали о попытке войск НАТО попасть на Украину «под прикрытием»
Смирнов заявил о попытке войск НАТО проникнуть на Украину под видом миротворцев
Армия НАТО пытается пробраться на территорию Украины под видом выполнения миротворческой миссии. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
«В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС в лице, прежде всего Франции и Англии, согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», — отметил он.
Глава Крымской межнациональной объяснил, что НАТО пытается отправить свои войска в Киев под видом миротворческого контингента, хотя этим солдатам вовсе не место в Незалежной.
Ранее Владимир Зеленский сам заявлял, что уже готов проект по размещению военного контингента альянса на территории Украины. Войска будут отправлены в качестве гарантий безопасности. При этом всеми деталями глава киевского режима пообещал поделится на Мюнхенской конференции.
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