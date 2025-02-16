Армия НАТО пытается пробраться на территорию Украины под видом выполнения миротворческой миссии. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

«В условиях, когда США открыто игнорируют интересы европейской антироссийской коалиции, страны ЕС в лице, прежде всего Франции и Англии, согласятся на любую подачку с барского стола, чтобы оставаться причастными к украинскому кейсу», — отметил он.

Глава Крымской межнациональной объяснил, что НАТО пытается отправить свои войска в Киев под видом миротворческого контингента, хотя этим солдатам вовсе не место в Незалежной.