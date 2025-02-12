«Труднодостижимая цель»: В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину
NYT: Европа столкнётся с трудностями при отправке 40 тысяч военных на Украину
Страны Европы столкнутся с трудностями, если отправят даже сравнительно небольшой контингент в 40 тысяч военных в качестве «сдерживающих сил» на Украину. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и оценки экспертов.
В статье говорится, что Европа не сможет послать на Украину 200 тысяч военных, как того требовал Владимир Зеленский. И даже отправка 40 тысяч бойцов стала бы для ЕС «труднодостижимой целью» из-за медленных темпов экономического роста и дефицита кадров в войсках. Авторы материала уточнили, что отправка европейских солдат на Украину возможна только в случае поддержки со стороны США, в ином случае контингент будет «постоянно уязвим».
Профессор Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман подчеркнул, что «сдерживающие силы» обычно предполагают отправку свыше 100 тысяч военных. Газета пишет, что идея размещения европейских войск на территории Незалежной кажется безрассудной многим чиновникам. Однако Франция, Британия и Прибалтика уже поднимали вопрос о включении своих военных в состав контингента, который потенциально может отправиться на территорию Незалежной. Тем не менее высокопоставленные чиновники в ФРГ считают, что обсуждать эту тему всерьёз пока преждевременно.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу планов западных союзников отправить на Украину своих миротворцев. Политик не может понять целей пребывания этих людей на территории страны. На данный момент известно, что Британия и Франция хотят послать на Украину десятки тысяч бойцов, а вот Германия выступает против этой идеи, опасаясь последствий. В Госдуме отметили, что ещё пока рано говорить о размещении западных миротворцев на Украине, сначала должна пройти встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
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