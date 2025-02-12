«Труднодостижимая цель»: В Европе оценили, сколько военных ЕС сможет отправить на Украину

Страны Европы столкнутся с трудностями, если отправят даже сравнительно небольшой контингент в 40 тысяч военных в качестве «сдерживающих сил» на Украину. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники и оценки экспертов.

В статье говорится, что Европа не сможет послать на Украину 200 тысяч военных, как того требовал Владимир Зеленский. И даже отправка 40 тысяч бойцов стала бы для ЕС «труднодостижимой целью» из-за медленных темпов экономического роста и дефицита кадров в войсках. Авторы материала уточнили, что отправка европейских солдат на Украину возможна только в случае поддержки со стороны США, в ином случае контингент будет «постоянно уязвим».