«Что они будут делать?» Зеленский высмеял авантюру Запада с миротворцами

Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу планов западных союзников отправить на Украину своих миротворцев. По словам политика, он не может понять целей пребывания иностранных военных на территории страны.

«Что они будут делать, если будут российские удары? Что они будут делать? Каковы их мандаты?» — вопросил отставной артист в интервью Associated Press.

Журналист в ответ поинтересовался у политика, обсуждал ли он эти вопросы с Эмманюэлем Макроном. Однако Зеленский ушёл от внятного ответа, заявив, что Киев и Париж всё ещё ведут диалог о миротворцах.