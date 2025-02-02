В Госдуме пресекли разговоры о западных миротворцах на Украине

Говорить о размещении западных миротворцев на Украине пока рано. До этого должна произойти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что о немедленном вводе миротворцев уже говорили пару месяцев назад. Однако это означало бы прямое вмешательство западных стран в конфликт и привело бы к его эскалации.

«Сегодня мы не приступили к обсуждению условий мирных переговоров, поэтому говорить о каком-то вводе контингента, о каких-то условиях крайне непонятно», — отметил депутат в беседе с «Лентой.ру».

Он считает, что в ближайшее время будут выработаны какие-то правила встречи Путина и Трампа. Также, по оценке парламентария, на Украине должны пройти президентские выборы, чтобы легитимный глава государства мог принять участие в переговорах.