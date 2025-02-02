В Госдуме пресекли разговоры о западных миротворцах на Украине
Депутат Чепа: Говорить о размещении миротворцев рано до выборов на Украине
Говорить о размещении западных миротворцев на Украине пока рано. До этого должна произойти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Он напомнил, что о немедленном вводе миротворцев уже говорили пару месяцев назад. Однако это означало бы прямое вмешательство западных стран в конфликт и привело бы к его эскалации.
«Сегодня мы не приступили к обсуждению условий мирных переговоров, поэтому говорить о каком-то вводе контингента, о каких-то условиях крайне непонятно», — отметил депутат в беседе с «Лентой.ру».
Он считает, что в ближайшее время будут выработаны какие-то правила встречи Путина и Трампа. Также, по оценке парламентария, на Украине должны пройти президентские выборы, чтобы легитимный глава государства мог принять участие в переговорах.
«И уже там будут решать, какие контингенты из какой страны, под каким флагом [разместятся на Украине]. Сейчас говорить об этом рано», — подытожил Чепа.
Напомним, что сам Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу планов западных союзников отправить на Украину своих миротворцев. Политик не может понять целей пребывания этих людей на территории страны. На данный момент известно, что Британия и Франция хотят послать на Украину десятки тысяч бойцов, а вот Германия выступает против этой идеи, опасаясь последствий.