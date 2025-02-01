«Идея мертва»: Миротворческой авантюре ЕС предрекли провал без участия США
The Times: Идея ЕС об отправке миротворцев на Украину «умрёт» без поддержки США
Европейские власти всё активнее приходят к выводу, что возможная отправка на Украину миротворцев невозможна без существенной поддержки со стороны Соединённых Штатов. Об этом газете The Times рассказал источник в кабмине Британии.
Разместить в Незалежной западных военных не получится без качественного воздушного прикрытия, которое могут обеспечить только США, считают в ЕС. Для этого Вашингтон должен отправить Украине больше систем ПВО и оборудование для разведки.
«Если США не поддержат, идея мертва», — подытожили в кабмине.
Ранее британская газета также сообщила о расколе в Евросоюзе из-за возможного размещения миротворцев на Украине. Некоторые члены ЕС активно продвигают этот сценарий, тогда как другие задумываются о возможных последствиях опасного шага.
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