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1 февраля, 02:59

«Идея мертва»: Миротворческой авантюре ЕС предрекли провал без участия США

The Times: Идея ЕС об отправке миротворцев на Украину «умрёт» без поддержки США

Европейские власти всё активнее приходят к выводу, что возможная отправка на Украину миротворцев невозможна без существенной поддержки со стороны Соединённых Штатов. Об этом газете The Times рассказал источник в кабмине Британии.

Разместить в Незалежной западных военных не получится без качественного воздушного прикрытия, которое могут обеспечить только США, считают в ЕС. Для этого Вашингтон должен отправить Украине больше систем ПВО и оборудование для разведки.

«Если США не поддержат, идея мертва», — подытожили в кабмине.

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Ранее британская газета также сообщила о расколе в Евросоюзе из-за возможного размещения миротворцев на Украине. Некоторые члены ЕС активно продвигают этот сценарий, тогда как другие задумываются о возможных последствиях опасного шага.

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Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Тимур Хингеев
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