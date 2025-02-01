«Идея мертва»: Миротворческой авантюре ЕС предрекли провал без участия США

Европейские власти всё активнее приходят к выводу, что возможная отправка на Украину миротворцев невозможна без существенной поддержки со стороны Соединённых Штатов. Об этом газете The Times рассказал источник в кабмине Британии.

Разместить в Незалежной западных военных не получится без качественного воздушного прикрытия, которое могут обеспечить только США, считают в ЕС. Для этого Вашингтон должен отправить Украине больше систем ПВО и оборудование для разведки.

«Если США не поддержат, идея мертва», — подытожили в кабмине.