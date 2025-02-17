Стало известно об идее США отправить на Украину военных из неевропейских стран
Economist: США предложили направить на Украину миротворцев из неевройских стран
Представители власти США рассматривают возможность отправки на Украину иностранных военных, в том числе из государств, не входящих в Европу, например, из Китая и Бразилии, в случае если боевые действия на территории страны будут прекращены. Об этом сообщает издание Economist.
«Американские чиновники предлагают силы по поддержанию мира другого рода, включающие неевропейские страны, например, Бразилию или Китай», — указано в материале.
В Вашингтоне предлагают расположить эти силы будут расположены вдоль линии прекращения огня, чтобы создать буферную зону. По данным журналистов, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил европейским партнёрам, что их войска «будут менее эффективны в сдерживании».
Ранее сообщалось, что западные страны планируют направить на территорию Украины миротворческий контингент численностью около ста тысяч человек для восстановления боеспособности страны. В СВР расценивают эти действия как фактическую оккупацию Украины. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, подчёркивал, что размещение миротворцев возможно только при условии согласия всех сторон конфликта. Он также отмечал, что пока рано говорить о размещении миротворцев на Украине.
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