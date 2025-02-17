Стало известно об идее США отправить на Украину военных из неевропейских стран

Представители власти США рассматривают возможность отправки на Украину иностранных военных, в том числе из государств, не входящих в Европу, например, из Китая и Бразилии, в случае если боевые действия на территории страны будут прекращены. Об этом сообщает издание Economist.

«Американские чиновники предлагают силы по поддержанию мира другого рода, включающие неевропейские страны, например, Бразилию или Китай», — указано в материале.

В Вашингтоне предлагают расположить эти силы будут расположены вдоль линии прекращения огня, чтобы создать буферную зону. По данным журналистов, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил европейским партнёрам, что их войска «будут менее эффективны в сдерживании».