Запад может отправить на Украину до 100 тысяч военных

Среди властей стран Европы идёт дискуссия об отправке на Украину до 100 тысяч военных после окончания конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников.

«Может потребоваться до 100 тысяч военных», — указано в публикации.

По их словам, ядро этого воинского контингента могут составить военные из 5-8 стран, среди которых Германия, Британия, Франция, Италия и Польша. Численность группы будет зависеть от формата, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. Минимальной планкой называется 40 тысяч военных, максимальной — 100.

Также в Евросоюзе пока не могут понять, зачем отправлять своих военных на Украину. То ли это будет миротворческий контингент, то ли некие «силы сдерживания Россия». За первый вариант выступает Рим, а за второй — Киев и Париж. При этом уточняется, что переговоры проходят под руководством президента Франции Эмманюэля Макрона.

Военный эксперт Франц-Штефан Гади, представляющий британский Международный институт стратегических исследований, считает, что в случае отправки сил на Украину придётся сократить свой контингент на Балканах. Стоит отметить, что воинский контингент НАТО в Косово и Метохии в 1990-е годы насчитывал около 50 тысяч военных.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить европейские войска на Украину для контроля за режимом соблюдения прекращения огня, когда и если такое соглашение появится. На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Зеленским лидер заявил, что основную роль в поддержке Киева может исполнить именно Европа. Переговоры на эту тему велись и в ноябре, когда Макрон встречался с британским премьером Киром Стармером.