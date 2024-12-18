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18 декабря, 15:27

Запад может отправить на Украину до 100 тысяч военных

Reuters: ЕС и Британия могут отправить на Украину от 40 до 100 тысяч военных

Военные Франции могут составить основу контингента. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Военные Франции могут составить основу контингента. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Среди властей стран Европы идёт дискуссия об отправке на Украину до 100 тысяч военных после окончания конфликта. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники среди украинских и европейских чиновников.

«Может потребоваться до 100 тысяч военных», — указано в публикации.

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По их словам, ядро этого воинского контингента могут составить военные из 5-8 стран, среди которых Германия, Британия, Франция, Италия и Польша. Численность группы будет зависеть от формата, который сейчас обсуждается в Евросоюзе. Минимальной планкой называется 40 тысяч военных, максимальной — 100.

Также в Евросоюзе пока не могут понять, зачем отправлять своих военных на Украину. То ли это будет миротворческий контингент, то ли некие «силы сдерживания Россия». За первый вариант выступает Рим, а за второй — Киев и Париж. При этом уточняется, что переговоры проходят под руководством президента Франции Эмманюэля Макрона.

Военный эксперт Франц-Штефан Гади, представляющий британский Международный институт стратегических исследований, считает, что в случае отправки сил на Украину придётся сократить свой контингент на Балканах. Стоит отметить, что воинский контингент НАТО в Косово и Метохии в 1990-е годы насчитывал около 50 тысяч военных.

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Ранее избранный президент США Дональд Трамп предложил отправить европейские войска на Украину для контроля за режимом соблюдения прекращения огня, когда и если такое соглашение появится. На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Зеленским лидер заявил, что основную роль в поддержке Киева может исполнить именно Европа. Переговоры на эту тему велись и в ноябре, когда Макрон встречался с британским премьером Киром Стармером.

Пресс-бюро СВР сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернёт в стране так называемый «миротворческий контингент» численностью около 100 тысяч человек. В Службе внешней разведки назвали это фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.

Никита Никонов
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