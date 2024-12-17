«Весьма жёстко»: Раскрыто тайное намерение Трампа по вводу войск на Украину

Избранный лидер Америки Дональд Трамп станет отстаивать позицию размещения военного контингента стран Евросоюза на Украине, чтобы переложить на них основную часть расходов. Такой расклад вряд ли устроит политиков ЕС, заявил сенатор Константин Косачёв, пишет РИА «Новости».

«Позиция Трампа известна, она была таковой и в ходе его и предыдущего президентства — перевести значительную часть бремени расходов США на союзников в Европе… И тут я не сомневаюсь ни секунды, что Трамп, как человек, который знает цену деньгам, обязательно будет эту линию проводить весьма жёстко», — считает Косачёв.

Он пояснил, что страны ЕС с антироссийским настроем могут поддержать эту идею в ущерб собственным интересам, однако вряд ли такое решение будет единогласно принято всеми государствами, так как среди правителей есть и те, кто также умеет считать деньги. Косачёв предполагает, что дискуссии на этот счёт будут крайне жаркими. В итоге выбор останется за странами союза, которые будут показывать лояльность к Штатам или напротив, выступят против.