Польша придумала уморительное оправдание для отказа от отправки войск на Украину

Польша не собирается отправлять свои войска на Украину, так как это может быть воспринято как попытка раздела страны. Об этом заявил глава польского Бюро национальной безопасности (БНБ) Яцек Севера в эфире программы Polskie Radio. По его словам, подготовка «экспедиционных сил» не является приоритетом для польской армии.

Севера отметил, что такое решение не соответствует польским интересам и союзническим обязательствам. Он также подчеркнул, что на эту позицию влияют исторические аспекты и желание опровергнуть «нарратив» Москвы о том, что Польша намерена оккупировать западную часть Украины.

«Этот нарратив будет быстро использован, если речь пойдет о задействовании польской армии», — добавил он.