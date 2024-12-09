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9 декабря, 20:42

Помощи не будет: Польша даже не обсуждает отправку своих военных на Украину

Глава нацбезопасности Польши исключил отправку военнослужащих страны на Украину

Руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера счёл невозможным размещение военных сил республики на территории Украины. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала TVN24.

«На данном этапе участие польских войск [в конфликте] на Украине следует исключить», — отметил Севера, уточнив, что подобный шаг не обсуждается.

Также польский чиновник выразил сомнения в способности Украины вернуть территории, находящиеся под контролем России. Даже значительное увеличение числа мобилизованных, по его словам, не позволит достичь этой цели.

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Между тем на днях координатор николаевского сопротивления сообщил о поражении польских наёмников на западе Незалежной. Ещё одной целью российских военных стал аэродром ВСУ в Староконстантинове на территории Хмельницкой области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Тимур Хингеев
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