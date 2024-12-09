Помощи не будет: Польша даже не обсуждает отправку своих военных на Украину

Руководитель польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера счёл невозможным размещение военных сил республики на территории Украины. Такое заявление прозвучало в эфире телеканала TVN24.

«На данном этапе участие польских войск [в конфликте] на Украине следует исключить», — отметил Севера, уточнив, что подобный шаг не обсуждается.

Также польский чиновник выразил сомнения в способности Украины вернуть территории, находящиеся под контролем России. Даже значительное увеличение числа мобилизованных, по его словам, не позволит достичь этой цели.