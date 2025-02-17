Стармер: Великобритания готова отправить войска на Украину для безопасности

Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве меры обеспечения безопасности для киевских властей с целью мирного разрешения конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью газете The Daily Telegraph.

«Мы готовы занять активную позицию в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Это подразумевает нашу готовность и желание внести свой вклад в создание этих гарантий, включая размещение британских войск на территории Украины, если это потребуется», — подчеркнул премьер.

Кроме того, он упомянул, что Лондон продолжит оказывать поддержку украинским военным. По словам Стармера, правительство уже подтвердило намерение выделять £3 миллиарда ($3,8 миллиарда) ежегодно как минимум до 2030 года.