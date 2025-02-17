Стармер: Великобритания готова отправить войска на Украину для безопасности
Великобритания готова разместить войска на Украине в качестве меры обеспечения безопасности для киевских властей с целью мирного разрешения конфликта. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью газете The Daily Telegraph.
«Мы готовы занять активную позицию в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины. Это подразумевает нашу готовность и желание внести свой вклад в создание этих гарантий, включая размещение британских войск на территории Украины, если это потребуется», — подчеркнул премьер.
Кроме того, он упомянул, что Лондон продолжит оказывать поддержку украинским военным. По словам Стармера, правительство уже подтвердило намерение выделять £3 миллиарда ($3,8 миллиарда) ежегодно как минимум до 2030 года.
Как сообщал Life.ru, в январе глава киевского режима Владимир Зеленский и Кир Стармер подписали соглашение о сотрудничестве между Киевом и Лондоном на 100 лет. Документ подразумевает тесную совместную работу двух государств в различных областях, в том числе и в военной сфере.
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