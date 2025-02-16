Необычный звонок поступил недавно на британское радио LBC. Англичанин набрал в редакцию и заявил, что Россия должна вторгнуться на территорию Великобритании. По его словам, президент Владимир Путин лучший политик по сравнению с премьер-министром Киром Стармером.

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера», — сказал местный житель.

Англичанин объяснил, что стране сейчас нужен «настоящий коммунизм» и вообще при лидере России жизнь станет намного лучше — Путин является лидером, которому можно доверять. Высказывания сбили с толку радиоведущего Бена Кентиша.