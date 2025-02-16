Англичанин по радио призвал Путина ввести войска в Британию и сместить Стармера
Житель Великобритании позвонил на радио LBC и призвал РФ вторгнуться в страну
Лондон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche
Необычный звонок поступил недавно на британское радио LBC. Англичанин набрал в редакцию и заявил, что Россия должна вторгнуться на территорию Великобритании. По его словам, президент Владимир Путин лучший политик по сравнению с премьер-министром Киром Стармером.
«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера», — сказал местный житель.
Англичанин объяснил, что стране сейчас нужен «настоящий коммунизм» и вообще при лидере России жизнь станет намного лучше — Путин является лидером, которому можно доверять. Высказывания сбили с толку радиоведущего Бена Кентиша.
Влиятельность Путина отметил и Владимир Зеленский. Глава киевского режима заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что лидер России на данный момент является самым влиятельным человеком в НАТО. По словам Зеленского, все желания Путина будут сразу же блокировать действия альянса.