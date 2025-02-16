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16 февраля, 08:01

Англичанин по радио призвал Путина ввести войска в Британию и сместить Стармера

Житель Великобритании позвонил на радио LBC и призвал РФ вторгнуться в страну

Лондон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Лондон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Необычный звонок поступил недавно на британское радио LBC. Англичанин набрал в редакцию и заявил, что Россия должна вторгнуться на территорию Великобритании. По его словам, президент Владимир Путин лучший политик по сравнению с премьер-министром Киром Стармером.

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера», — сказал местный житель.

Англичанин объяснил, что стране сейчас нужен «настоящий коммунизм» и вообще при лидере России жизнь станет намного лучше — Путин является лидером, которому можно доверять. Высказывания сбили с толку радиоведущего Бена Кентиша.

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Влиятельность Путина отметил и Владимир Зеленский. Глава киевского режима заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что лидер России на данный момент является самым влиятельным человеком в НАТО. По словам Зеленского, все желания Путина будут сразу же блокировать действия альянса.

Наталья Афонина
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