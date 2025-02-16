В СПбГУ увековечили имена Ленина, Путина и Медведева на почётной доске

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) увековечили имена трёх выпускников, которые стали главами государства: Владимира Ленина, Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Все они окончили юридический факультет вуза. Мемориальная доска с их именами установлена в легендарном коридоре здания Двенадцати коллегий, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Ректор СПбГУ Николай Кропачев отметил, что университет гордится своими выдающимися выпускниками. Он рассказал, что в Петровском зале здания Ленин сдавал экзамены, а в так называемом «Путинском флигеле» Владимир Путин работал, будучи сотрудником университета.

В СПбГУ увековечили имена трёх именитых выпускников. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург».

Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул, что университет, как и крупные музеи, является частью культурного наследия, связывающего прошлое, настоящее и будущее.