Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»
Глава государства Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Торжественная церемония прошла в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ.
Владимир Путин наградил коллектив МГУ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», — сказал президент.
Известно, что награда была вручена за большой вклад в подготовку кадров для науки. Президентский указ № 81 был подписан 1 февраля 2024 года.
Напомним, в преддверии Татьяниного дня президент России Владимир Путин посетил Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. В ходе визита он проведёт заседание попечительского совета, где обсудят вопросы развития и расширения вуза, а также реализацию новых проектов.
Life.ru