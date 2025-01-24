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24 января, 13:07

Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»

Глава государства Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Торжественная церемония прошла в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ.

Владимир Путин наградил коллектив МГУ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», — сказал президент.

Известно, что награда была вручена за большой вклад в подготовку кадров для науки. Президентский указ № 81 был подписан 1 февраля 2024 года.

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Напомним, в преддверии Татьяниного дня президент России Владимир Путин посетил Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. В ходе визита он проведёт заседание попечительского совета, где обсудят вопросы развития и расширения вуза, а также реализацию новых проектов.

Обложка ©

Life.ru

Николай Рюмин
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