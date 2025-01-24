Путин вручил коллективу МГУ орден «За доблестный труд»

Глава государства Владимир Путин вручил орден «За доблестный труд» коллективу Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Торжественная церемония прошла в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ.

Владимир Путин наградил коллектив МГУ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», — сказал президент.

Известно, что награда была вручена за большой вклад в подготовку кадров для науки. Президентский указ № 81 был подписан 1 февраля 2024 года.