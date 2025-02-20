Около 64% территории, занятой боевиками ВСУ за всё время курской авантюры, уже контролируются российскими военными. Об этом сообщил газете «Красная звезда» первый замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«Освобождено свыше 800 квадратных километров, что составляет около 64% от изначально занятой противником территории (1268 квадратных километров)», — отметил генерал-полковник.

По его словам, на данный момент российская армия владеет инициативой на этом участке фронта. Потери ВСУ здесь достигли 62 тысяч человек. Также противник лишился 5,6 тысячи единиц бронетехники и другого оружия.