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Регион
19 февраля, 23:42

Генштаб ВС РФ: Потери ВСУ в 2024 году превысили полмиллиона человек

За 2024 год Вооружённые силы Украины поредели более чем на полмиллиона военнослужащих. Противник потерял убитыми и ранеными около 590 тысяч бойцов, заявил в интервью «Красной звезде» замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

«С начала СВО эта цифра превысила 1 миллион человек», — добавил генерал-полковник.

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Также Рудской сообщил, что к настоящему моменту ВС РФ освободили около 75% территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В этом году под наш контроль перешли ещё более 600 квадратных километров.

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Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Антон Голыбин
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