За 2024 год Вооружённые силы Украины поредели более чем на полмиллиона военнослужащих. Противник потерял убитыми и ранеными около 590 тысяч бойцов, заявил в интервью «Красной звезде» замначальника Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.

Также Рудской сообщил, что к настоящему моменту ВС РФ освободили около 75% территорий ДНР, Херсонской и Запорожской областей. В этом году под наш контроль перешли ещё более 600 квадратных километров.