Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 февраля, 13:29

Стало известно, как Зеленский мог избежать гнева Трампа

Экс-замглавы МИД Украины Зеркаль: Зеленский ошибся, набросившись на Трампа

«Набросившись» в медиаполе на президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский допустил большую ошибку. Об этом сообщила экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, слова которой приводит газета The Washington Post.

«Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему. Решение Зеленского наброситься на Трампа определённо было ошибкой», – сказала дипломат.

«Украинцы ждали 2 года»: В Раде назвали атаку Трампа на Зеленского возмездием
«Украинцы ждали 2 года»: В Раде назвали атаку Трампа на Зеленского возмездием

Хамство Зеленского по отношению к человеку, от которого во многом зависит судьба Украины, повергло многих в шок. Украинскому политику рекомендуют взять себя в руки и стать поскромнее, а политологи считают, что президент США более не хочет никаких дел иметь с главой киевского режима. По словам американского лидера, присутствие Зеленского на переговорах теперь и вовсе не важно. Однако Штаты всё равно преисполнены решимости получить от него подпись под договором о передаче ресурсов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM /Frederic Legrand - COMEO

Владимир Озеров
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar