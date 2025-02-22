Стало известно, как Зеленский мог избежать гнева Трампа

«Набросившись» в медиаполе на президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский допустил большую ошибку. Об этом сообщила экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, слова которой приводит газета The Washington Post.

«Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему. Решение Зеленского наброситься на Трампа определённо было ошибкой», – сказала дипломат.