Стало известно, как Зеленский мог избежать гнева Трампа
Экс-замглавы МИД Украины Зеркаль: Зеленский ошибся, набросившись на Трампа
«Набросившись» в медиаполе на президента США Дональда Трампа, Владимир Зеленский допустил большую ошибку. Об этом сообщила экс-замглавы МИД Украины Елена Зеркаль, слова которой приводит газета The Washington Post.
«Если бы Зеленский подписал соглашение по ресурсам, Трамп, возможно потеплел бы к нему. Решение Зеленского наброситься на Трампа определённо было ошибкой», – сказала дипломат.
Хамство Зеленского по отношению к человеку, от которого во многом зависит судьба Украины, повергло многих в шок. Украинскому политику рекомендуют взять себя в руки и стать поскромнее, а политологи считают, что президент США более не хочет никаких дел иметь с главой киевского режима. По словам американского лидера, присутствие Зеленского на переговорах теперь и вовсе не важно. Однако Штаты всё равно преисполнены решимости получить от него подпись под договором о передаче ресурсов.
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